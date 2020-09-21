Мастер-класс от чемпиона мира

Пятигорск посетил самый титулованный тайбоксер России – шестикратный чемпион мира и обладатель Золотого пояса, главный тренер по ударной технике команды MMA American Top Team Артем Левин.

Визит знаменитого спортсмена был разделен на три части. Сначала Артем выступил на форуме «Машук», затем встретился с главой города Дмитрием Ворошиловым и известными спортсменами Пятигорска (темой беседы стали перспективы развития массовой физкультуры и профессионального спорта в столице СКФО), а после – провел мастер-класс для ребят, тренирующихся в различных секциях боевых искусств на стадионе «Центральный»..

На встрече с Дмитрием Ворошиловым и знаменитыми спортсменами столицы СКФО говорили о победах и рекордах, проблемах и путях их решения, о развитии детского спорта и ГТО-движения, строительстве новых спортивных арен и реконструкции уже существующих объектов.

Не секрет, что когда речь заходит о спортивных достижениях, Пятигорску есть, что сказать. Ведь на Аллее Славы, открытой в Парке Победы в рамках празднования Дня города, так много имен именно всемирно известных спортсменов.

На встрече с Артемом Левиным присутствовали: Давид Айрапетян – заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне, призер чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы, шестикратный чемпион России по боксу в легком весе; Давид Аванесян – боксер-профессионал, чемпион мира по версии WBA, чемпион Европы по версии Европейского боксерского союза; Араик Амбарцумов – мастер спорта международного класса по боксу, чемпион России, победитель всероссийского молодежного чемпионата «Олимпийские надежды», финалист чемпионата мира среди студентов, серебряный призер чемпионата Европы; Виктория Усаченко — мастер спорта международного класса по боксу, десятикратная чемпионка России, неоднократный призер чемпионатов Европы и мира, победитель соревнований на Кубок Европы.

— В городе, наконец, уделяют должное внимание спорту и спортсменам, — отметил Давид Аванесян. — Если человек работает много, честно, достигает хороших результатов — это непременно нужно оценить и отметить. Да и не только спорта это касается.

Артему Левину рассказали и о Спортивной школе олимпийского резерва №2, которая готовится к открытию в поселке Горячеводском после масштабной реконструкции. Фактически на месте старого здания спортшколы вырос современный многофункциональный спортивный центр. Новая школа бокса (она откроется уже этой осенью) сможет не только воспитывать чемпионов, но и принимать соревнования самого высокого уровня. Кроме того, спорткомплекс станет отличной тренировочной базой для подготовки спортсменов к важным чемпионатам и первенствам.

Именитый гость с удовольствием рассказал о собственном пути к победам, поделился опытом развития спорта в странах и городах, где довелось жить и работать.

Наконец, наступил долгожданный мастер-класс на стадионе. Он начался с открытой тренировки и, конечно, разминки. Далее чемпион дал универсальные техники, которые можно использовать не только в тайском боксе, но и в других единоборствах. В завершении Артем Левин подчеркнул, что главное – дать детям мотивацию заниматься спортом, быть здоровыми и сильными, ставить цели и добиваться их.

Встреча стала возможной благодаря депутату Государственной Думы РФ Елене Бондаренко.

Андрей Джиоев, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Пятигорска: «Это очень ценный мастер-класс для наших спортсменов. Советы от чемпиона, как подготовиться к бою, как морально настроиться, как вести себя на ринге – актуальны для каждого, кто занимается боевыми искусствами любыми. Это уже второй визит Артема в Пятигорск. Надеюсь, его мастер-классы станут хорошей спортивной традицией в нашем городе».

Сергей Сохарев, руководитель клуба «Двойной дракон», Федерация рукопашного боя и Араши каратэ: «Такие встречи – это мотивация для занятий спортом, стимул стремиться достичь новых высот, больше тренироваться. У нас в клубе занимаются дети в возрасте от 4,5 лет. И им всем интересно посмотреть, как тренируется чемпион, послушать его путь, историю становления в боевых искусствах. Это очень вдохновляет, и детей, и их родителей, которые сегодня привели их сюда».