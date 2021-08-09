Маяки дружбы – из Пятигорска для всей России

Пятигорск участвует в V международном волонтерском проекте межнационального согласия «Маяки дружбы. Башни Кавказа. Россия сближает». Марафон проходит с 6 по 19 августа на территории восьми регионов СКФО. Ставропольский край впервые принимает в нем участие.

В этом году проект объединяет более 60 волонтеров – представителей российских регионов и стран ближнего зарубежья. Запланированы экологические и просветительские работы на башенных комплексах, храмах, дорогах, а также экскурсии, лекции и мастер-классы. «Помогать, познавать, рассказывать, дружить» — девиз экспедиции.

Первая экологическая акция уже объединила активную молодежь Пятигорска и участников международного проекта. Очередной субботник на территории Некрополя прошел не совсем в обычном формате. Активисты не только убрали мусор с территории старинного кладбища, но и познакомились с историей «музея под открытым небом», приняли участие в экскурсии, которую для них организовали специалисты пятигорского краеведческого музея. Акция на территории Некрополя — одно из мероприятий Всероссийского проекта «Дни зеленных действий», который реализуется в Ставропольском крае.

В рамках акции в администрации Пятигорска прошел круглый стол. Как рассказала линейный руководить команды «Кунаки» Хасбат Тилакаева, здесь действуют четыре команды. Хасбат курирует направление «Ставропольский край — Чеченская республика».

-Вчера мы приняли участие в экологической акции на Некрополе, — сказала Хасбат Тилакаева. — Затем убирали места захоронений участников ВОВ, научных и просветительских деятелей.

Хасбат Тилакаева отметила, что сегодня именно молодежь является тем мостиком, который строит межнациональный мир. «Мы акцентируем внимание на сохранении правильной, неискаженной истории», — добавила она.

По словам заместителя главы администрации города, начальника МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Натальи Васютиной, идея проекта, конечно, давняя, но актуальная.

— Важно понять, на каком этапе появляется межнациональная рознь, — отметила Наталья Васютина. — Наша с вами задача — научиться жить в мире. Здорово, что молодые люди это понимают. Благодарю руководителей проекта за то, что они делают большое и важное дело. Надеюсь, что Пятигорск останется в вашей памяти дружелюбным, вкусным и красивым.

Наталья Васютина также напомнила собравшимся о практике, которая широко применялась в ее школьном детстве. Это дружба между образовательными учреждениями разных городов и стран. «Мы ездили в Баку, останавливались там в семьях. И это были непередаваемые впечатления, память, которая осталась с нами на всю жизнь», — рассказала Наталья Васютина.

Во время «Круглого стола» участники встречи обсудили следующие темы: межнациональные и межконфессиональные отношения в молодежной среде; молодежные проекты Северного Кавказа; сохранение культурно-исторического наследия; форумы, проекты, обмен опытом и другие.

Ребята ведут дневники своих впечатлений. Каждый день они проводят по нескольку мероприятий и записывают свои эмоции, то, что нового они узнали. Ведь одновременно волонтеры выступают и в роли блогеров-журналистов — они не только поделятся впечатлениями в социальных сетях, но еще презентуют короткометражные фильмы.

Все участники разделены на группы, каждая из которых на протяжении двух недель успеет поработать в двух регионах.

По итогам экспедиции команды подготовят проекты, направленные на укрепление межнационального согласия. Лучший из них получит грант для дальнейшей реализации.

Торжественная церемония закрытия V Международного волонтерского проекта межнационального согласия «Маяки дружбы. Башни Кавказа. Россия сближает – 2021» состоится в Махачкале.