Медали — лучшим выпускникам Пятигорска

Торжественная церемония чествования выпускников прошла во Дворце детского творчества. Обладателями золотых и серебряных медалей стали 67 ребят. Все медалисты — призеры и лауреаты престижных премий, городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов и олимпиад. Депутат Государственной Думы РФ Ольга Казакова вручила благодарственное письмо выпускнику гимназии № 4 Николаю Крехову. Решением государственной экзаменационной комиссии его работа по русскому языку набрала 100 баллов, работа по физике — 100 баллов, работа по математике — 98 баллов! Вместе с выпускником на сцену поднялись и его наставники: учитель математики Ольга Боксерова, учитель русского языка и литературы Татьяна Ракова, учитель физики, старший преподаватель кафедры физики и математики Пятигорского медико-фармацевтического института Елена Соловьева. По итогам учебного года золотыми медалями был награжден 41 выпускник Пятигорска, серебряные награды получили 26 человек. Родители ребят были отмечены благодарственными письмами главы Пятигорска.

Важность этого дня для медалистов подчеркнула в своем выступлении заместитель главы администрации города – начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Наталья Васютина. Она также рассказала, какие специальности выбрали ребята. Лидирующие позиции заняла профессия врача — ее выбрали 26 человек. Также ребята хотят стать учителями, журналистами, юристами, программистами. Поздравили медалистов с заслуженными наградами учителя и родители. Музыкальным подарком стало выступление творческих коллективов города.