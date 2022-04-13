Медикаменты — на передовую

Первую машину с медикаментами из Пятигорска отправили в качестве гуманитарной помощи жителям Донбасса и тем, кто защищает мирное население.

В грузовом автомобиле — лекарства (антибиотики, антисептики, противовирусные препараты и многое другое) и изделия медицинского назначения. По словам главы города Дмитрия Ворошилова, медикаменты предоставил депутат Думы Ставропольского края, генеральный директор группы компаний «Вита+»Жаник Гончаров.

— Это не был социальный заказ, — подчеркнул Жаник Валерьевич. — Мы сами прекрасно понимаем, что необходимо обеспечить поддержку тем, кто в ней сегодня остро нуждается: людям, задействованным в спецоперации в Донбассе, а также мирным жителям. Жаник Гончаров добавил, что это первый, но не последний такой рейс из Пятигорска.