Медиков, работающих с COVID-больными, ждет курортная реабилитация

Губернатор Владимир Владимиров провел совещание в режиме видеоконференцсвязи по вопросам работы санаторно-курортной отрасли. В нем приняли участие члены правительства региона, руководители ряда профильных министерств и ведомств, главы городов-курортов.

Как прозвучало, в настоящее время в 26 кавминводских санаториях отдыхают уже 366 человек. Еще 1155 мест в здравницах забронировано на ближайшее время.

Были обсуждены меры повышения санитарно-эпидемиологической безопасности в здравницах. В этом контексте губернатор поручил проработать возможность проведения тестирования сотрудников санаторно-курортных учреждений и отдыхающих на COVID-19 за счет средств краевого бюджета.

Глава региона также выступил с инициативой о проведении на базе санаториев КМВ реабилитации ставропольских медиков, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом.

— Работать в цикле — две недели в «красной зоне», потом 14 дней взаперти на самоизоляции и снова возвращаться к пациентам — это очень тяжело. Люди не железные. Важно понимать, что без врачей, готовых и дальше выполнять свою миссию, все наши усилия по борьбе с болезнью не будут иметь необходимого эффекта. Нужно позаботиться о медиках уже сегодня, создать комфортные возможности для их восстановления, — подчеркнул Владимир Владимиров.

Губернатор поручил краевым министерствам здравоохранения, туризма и оздоровительных курортов проработать вопрос и в ближайшее время подготовить предложения по организации курортной реабилитации медработников.