Медучреждения готовы к росту количества заболевшихCOVID-19

Губернатор Владимир Владимиров в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с руководителями муниципальных образований и главврачами лечебных учреждений, предназначенных для приема возможных пациентов с коронавирусной инфекцией. Обсуждена готовность системы здравоохранения к работе в условиях потенциального роста количества заболевшихCOVID-19, сообщает пресс-служба главы края.

Как прозвучало, в 12 медучреждениях на 9 территориях края идет перепрофилирование в инфекционную 1321 койки. Из них не менее 600 койко-мест должны быть оснащены подачей кислорода для возможного подключения специального оборудования.

В настоящее время в данных лечебных учреждениях продолжается формирование резерва средств защиты медицинского персонала, лекарственных препаратов, идет монтаж оборудования для обеспечения подачи кислорода.

Глава региона поставил задачу максимально ускорить данную работу, а также поблагодарил предпринимателей края, решивших не оставаться в стороне от решения общих задач.

– В Невинномысске предприниматели за свой счет закупили 200 клапанов, необходимых для подключения аппаратов ИВЛ к кислородным линиям. Огромное им спасибо. Это пример настоящей социальной ответственности бизнеса, – подчеркнул Владимир Владимиров.