Медучреждения Пятигорска начинают переходить к работе в штатном режиме

По поручению губернатора края Владимира Владимирова Минздрав Ставрополья разработал план реструктуризации коечного фонда. В соответствии с этим документом, медучреждения региона постепенно будут возвращаться к штатному режиму работы. В ведомстве сообщают, что на сегодняшний день 400 коек планируется вернуть к нормальному функционированию. В первую очередь это коснется Пятигорского межрайонного родильного дома. Уже с прошлой недели в роддом не госпитализируют больных COVID-19, кроме рожениц с коронавирусной инфекцией.

В Военном госпитале сформировано отделение для реабилитации пациентов, перенесших коронавирус. О переводе Городской клинической больницы № 1 в штатный режим, а также о последующих изменениях будет сообщено дополнительно.