Мемориал воинской славы ремонтируют

Подрядная организация приступила к капитальному ремонту Мемориала воинской славы в Комсомольском парке.

Известный в городе памятник будет полностью облицован природным камнем — гранитом, взамен недолговечных плит вентилируемого фасада.

Строительная организация уже начала демонтаж существующего покрытия, следующим этапом станет облицовка самого памятника.

Работы по ремонту мемориального комплекса планируем завершить в сентябре 2021 года.

Напомню, что решение о капитальном ремонте было принято по обращению ветеранов города на встрече с Секретарем генерального совета партии «Единая Россия», первым заместителем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андреем Турчаком @er_turchak

и губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым @vladimirvladimirov5807 .