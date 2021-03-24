Мемориал воинской славы в Комсомольском парке отремонтируют в этом году

Как ожидается, завершатся все работы к концу лета. Напомним, в рамках рабочей поездки Губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и Секретаря генерального совета партии «Единая Россия», первого заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрея Турчака было дано поручение о ремонте памятника. Уже разработана сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы. В настоящее время администрация Пятигорска проводит конкурсные процедуры для определения подрядчика. Завершить ремонтные работы планируется до 1 сентября 2021 года.