Мемориальная доска, посвященная заслуженному тренеру России Валерию Энтальцеву, открыта в Пятигорске

Памятный знак установлен на фасаде Спортивной школы №2 олимпийского резерва. В пятигорской школе бокса Валерий Васильевич проработал 34 года. Он воспитал, вырастил и вдохновил прекрасных спортсменов, многим из которых удалось прославить Пятигорск на мировом ринге, завоевать медали самых престижных всероссийских и международных соревнований. Давид Айрапетян, АраикАмбарцумов, Павел Шульский и десятки других боксеров начинали свой путь к победам под руководством Энтальцева, под его строгой и чуткой опекой. «Талантливый ученик – награда свыше», — говорил Валерий Васильевич. Но не меньший дар выпал и на долю его воспитанников – встреча с таким Учителем.

— Ребята просто не состоялись бы без своего тренера — человека, который вложил в их будущее собственную душу и силы, — убежден глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. — Я считаю правильным и справедливым то, что мы называем наши ключевые объекты культуры и спорта не в честь общепризнанных «звезд», а в честь наших пятигорчан. Например, Детская музыкальная школа №2 носит имя удивительного педагога и музыканта Николая Миргородского, а спортшкола №2 — имя Валерия Энтальцева. Здесь теперь ученики Валерия Васильевича будут воспитывать новых чемпионов!

Ушел из жизни Валерий Энтальцев в 2018 году… Год назад, во время реконструкции пятигорской Спортивной школы олимпийского резерва №2 (фактически на месте старой школы бокса был выстроен новый современный многофункциональный спортивный центр), олимпийский призер Давид Айрапетян предложил присвоить школе имя своего Учителя. Теперь школа официально носит имя Валерия Энтальцева, а сегодня на фасаде здания открыта мемориальная доска, посвященная уникальному тренеру и доброму наставнику, человеку с несокрушимой волей и щедрым сердцем.

– Без преувеличения, спортшкола была его домом, — вспоминает Давид Айрапетян. — Все свое время он отдавал нам, поздними вечерами готовился к утренним тренировкам, а мы только со временем стали понимать, какой это кропотливый труд — вести своего ученика к мечте. Сам же он мечтал о новых соревнованиях в новой школе. Теперь эти мечты сбываются.

В торжественном мероприятии приняли участие не только воспитанники тренера, но и его дети — Алина и Леонид. А сразу после церемонии в спортшколе стартовало Первенство города Пятигорска по боксу, посвященное памяти Валерия Энтальцева.