Меры профилактики алкоголизма и наркомании обсудят в Пятигорске

Двухдневный семинар «Услышать и помочь» для представителей социально ориентированных и помогающих профессий, посвящённый профилактике опасных для человека зависимостей пройдет в Пятигорске 2 и 3 марта.

Мероприятие реализуется на средства гранта Президента РФ, при поддержке администрации города и благотворительного фонда «Мост жизни». Участники семинара получат практическую информацию о методах предупреждения, выявления и решения проблем наркомании и алкоголизма в обществе, а также о формах эффективной коммуникации с лицами из группы риска. Подобные мероприятия успешно проводятся с 2015г. при поддержке профильных государственных учреждений. За это время в регионах РФ прошло более 30 семинаров, в которых приняли участие свыше 3000 специалистов. Состоится семинар с соблюдением всех рекомендованных Роспотребнадзором РФ мер по предотвращению распространения COVID-19. Место проведения: г. Пятигорск, пл. Ленина, 13, КОНГРЕСС-ОТЕЛЬ «ИНТУРИСТ». Время проведения: 2 и 3 марта 2021г. с 11:00 до 15:00. Регистрация на сайте: https://mostzhizni.ru/ или прямая ссылка на страницу регистрации: https://mostzhizni.ru/pyatigorsk).