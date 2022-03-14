Меры защиты финансового рынка

Прежде чем обращаться в банк, МФО, страховую компанию или другую финансовую организацию, нужно убедиться, что она работает легально. Как это сделать? Легальные организации имеют действующую лицензию Банка России или входят в реестр компаний, которые могут работать на финансовом рынке. Это можно проверить с помощью онлайн-справочника на официальном сайте Банка России — https://cbr.ru/.

На официальном сайте Банка России публикуются данные компаний, имеющих признаки «финансовых пирамид», псевдоброкеров, нелегальных кредиторов и форекс-дилеров. В список включены организации, которые не имеют лицензии Банка России для работы на финансовом рынке, но привлекают деньги частных лиц.

Прежде, чем брать в долг или доверять свои деньги какой-либо компании:

Найдите компанию в реестрах организаций, имеющих соответствующую лицензию Банка России

https://www.cbr.ru/fmp_check/

Если компании нет в реестрах организаций, имеющих соответствующую лицензию Банка России, проверьте её в списке компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке

http://www.cbr.ru/inside/warning-list/

Если организация не значится в официальных реестрах или внесена в список компаний с признаками нелегальной деятельности, то обращаясь в неё, вы рискуете потерять свои деньги!

В списке компаний с признаками нелегальной деятельности публикуются все доступные данные об этих компаниях: название юридического лица и торговая марка, под которой оно действует, ИНН и ОГРН, место регистрации или фактические адреса офисов, адреса Интернет-сайтов.