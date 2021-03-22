Местные инициативы: будущее города в наших руках

Местные инициативы в Пятигорске: предложить идею, способную реально преобразить город, может каждый! Как сформировать инициативную группу? Куда обратиться с предложением? Какие именно проекты принимаются к рассмотрению? Об этом в прямом эфире на своей инстаграм-странице рассказал сегодня глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Напомним, при поддержке губернатора Владимира Владимирова в регионе продолжается реализация программы «Поддержка проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах». Программа направлена на развитие местной социальной и коммунальной инфраструктуры. Есть идея насчет того, где обустроить комфортное и современное пространство для семейного отдыха или активного досуга? В вашем районе нужны сквер, детская площадка, уличный спортивный комплекс? Надоело занимать позицию стороннего наблюдателя и ждать лучших времен? Тогда программа поддержки местных инициатив – именно то, что нужно. На решение каких проблем должны быть направлены предложения? Прежде всего, это вопросы благоустройства, дорожной деятельности, обустройства мест отдыха и досуга, а также решение проблем транспортного обслуживания, организация электро- и газоснабжения, ремонт объектов культуры и т.д. Проекты, в дальнейшем прошедшие конкурсный отбор, будут реализованы на условиях софинансирования: за счет средств регионального и городского бюджетов плюс финансовое участие населения, индивидуальных предпринимателей и организаций. Кстати, участвовать жители территорий могут и собственным трудом, выполняя часть запроектированных работ самостоятельно.

Важно! В конкурсе могут принять участие следующие населенные пункты муниципального образования город-курорт Пятигорск: город-курорт Пятигорск, ст. Константиновская, пос. Средний Подкумок, пос. Нижнеподкумский, пос. Горячеводский, пос. Свободы, с. Золотушка, с. Привольное. С чего начать? Сформировать инициативную группу, которая будет активно заниматься организационными вопросами. Выйти на связь с управлением городского хозяйства администрации города (тел.: 39-48-74 и 97-34-60), задать все интересующие вопросы. Выдвинуть инициативный проект, провести его обсуждение на сходе, собрании или конференции жителей территории. Представить проект вместе с протоколами собраний в администрацию Пятигорска. Предложения, которые будут активно поддержаны голосованием на pmisk.ru и в реализации которых будут реально заинтересованы жители и бизнес-сообщество города, будут отправлены в Минфин Ставропольского края, пройдут процедуру ранжирования и получат финансирование. Как рассказал Дмитрий Ворошилов, по условиям программы Пятигорску может быть одобрено до 24 заявок — для реализации в 2022 году.

— Обращаюсь к пятигорчанам: очень ждем ваших инициатив, конкретных предложений. Именно вы сегодня принимаете решения о том, каким завтра будет облик нашего города, — подчеркнул глава Пятигорска. — Без участия жителей программу реализовать просто невозможно, в этом ее смысл. Если будем активны — сможем включить в «Местные инициативы» как можно больше важных для города территорий. И продвинуться быстрыми шагами по пути благоустройства Пятигорска.

Как это работает? Одним из недавних и ярких примеров действия программы поддержки местных инициатив стало обустройство сквера в микрорайоне Бештау на улице Адмиральского. Еще один сквер в рамках этой же программы появится в 2021 году на улице Сельской (возле Детской музыкальной школы № 2). Кроме того, на этот год запланировано благоустройство спортивных и детских площадок в поселке Горячеводском, устройство детской площадки в районе многоквартирного дома № 19 по проспекту Калинина. Что касается планов на 2022 год, формирование инициативных групп уже стартовало.

— Плотно ведем работу. Включились предприниматели поселка Свободы, депутаты Горячеводска, казачество, есть отличные предложения от местных жителей, — отметил Дмитрий Ворошилов. — Важно, чтобы от идеи до ее воплощения на всех этапах люди получали необходимую информацию и поддержку.

По всем вопросам участия в губернаторской программе местных инициатив обращайтесь по телефонам в управление городского хозяйства администрации Пятигорска: 39-48-74 и 97-34-60.