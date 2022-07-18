Местные инициативы: пятигорчане выберут объекты благоустройства на следующий год

Администрация города предлагает жителям муниципального образования принять участие в опросе, который организован в формате подомового (подворового) обхода. Предстоит выбрать инициативные проекты, которые попадут в конкурсный отбор для дальнейшей реализации (в 2023 году). Напомним, при поддержке губернатора Владимира Владимирова в регионе продолжается реализация программы «Поддержка проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах». Программа направлена на развитие местной социальной и коммунальной инфраструктуры и помогает поэтапно, шаг за шагом изменить к лучшему облик микрорайонов Пятигорска. В проекте принимают участие следующие населенные пункты муниципального образования города-курорта Пятигорска: город Пятигорск, ст. Константиновская, пос. Нижнеподкумский, пос. Горячеводский, пос. Свободы, с. Золотушка.

Проведен немалый объем работы: инициативные группы изучили общественное мнение, выявили приоритетные проблемы развития населенных пунктов и составили список инициатив для дальнейшего отбора: 1. Благоустройство детской игровой площадки по ул. Солнечной в поселке Горячеводском. 2. Благоустройство детской игровой площадки по ул. Яблоневой в поселке Горячеводском. 3. Устройство спортивной площадки по ул. Центральной в селе Золотушка. 4. Благоустройство спортивно-игровой площадки по ул. Заводской в станице Константиновской (ул. Заводская, 8). 5. Устройство детско-спортивной площадки по ул. Гагарина в поселке Нижнеподкумском. 6. Благоустройство детской игровой площадки в районе многоквартирного дома №31 по ул. Адмиральского. 7. Устройство детской игровой площадки в районе многоквартирного дома №100 по ул. Восстания. 8. Устройство скейт-парка на территории Комсомольского парка. 9. Благоустройство детско-спортивной площадки на ул. Водопадских Коммунаров в поселке Свободы.

Администрацией Пятигорска совместно с инициаторами проектов организована работа по сбору подписей за каждый проект. Волонтеры приступили к работе и обходят жилой сектор с подписными листами. Поддержите понравившийся проект и поставьте свою подпись – ведь без участия жителей программу реализовать просто невозможно, в этом ее смысл. Именно сами пятигорчане сегодня принимают решения о том, каким завтра будет облик нашего города! Кроме того, жители города Пятигорска, поселков Свободы и Горячеводского, зарегистрированные на портале Госуслуг, смогут дополнительно оставить свой голос за понравившиеся проекты на официальном сайте https://pmisk.ru/. Сервис начнет работу в ближайшее время. Также проголосовать можно в территориальных службах в микрорайонах: — пл. Ленина, д. 2, каб. № 504 (здание администрации города Пятигорска); — ул. Рубина, д. 7 (МКУ «Управление по делам территорий», служба в микрорайоне Центр); — ул. Украинская, д. 60 (служба в микрорайоне Бештау-Гора-Пост); — ул. Московская, д. 76 (служба в микрорайоне Белая Ромашка); -ул. Энгельса, д.77 (служба в пос.Свободы); — ул. Ленина, д.34 (служба в пос.Горячеводском); — ул. Октябрьская, д.108 (служба в ст. Константиновской). Важен каждый голос! Какой из предложенных проектов будет реализован, зависит от вас. Сделайте свой населенный пункт уютным, красивым и комфортным для проживания!