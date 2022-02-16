Место памяти — «Черный тюльпан»

В Пятигорске, на подходах к Лазаревскому храму, у обелиска «Черный тюльпан», прошел митинг, посвященный 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

В этом году школьников, по известным причинам, на митинге памяти было немного, их представляли юнамрейцы. Но, как всегда, здесь собрались матери и вдовы погибших «афганцев», сотрудники правоохранительных органов, казаки, депутаты Думы Пятигорска, представители городской администрации и общественных организаций, студенты.

Время быстротечно. Тем безусым мальчишкам, кто в конце 70 — 80-х минувшего века по призыву военкомата отправлялся на войну с моджахедами, сегодня уже под 60 и более. Ряды «шурави» — именно так обращаются друг к другу участники событий в Афганистане — в наши дни подкосила еще и пандемия. Однако представители афганского братства, хоть внимание к себе они ощущают чаще лишь по праздникам, держатся молодцами. И утверждают: если Родина скажет надо, встанут на ее защиту, не раздумывая! Они приказ не оспаривали, свой воинский долг, а затем и миротворческие задачи выполняли честно. Ту войну долгие годы оценивали противоречиво. Сегодня все становится на свои места: воевали не зря…

Открылся митинг с траурного молебна. Его провел руководитель отдела Пятигорской и Черкесской епархии по взаимодействию с вооруженными силами Консантин Сорокин. Когда сам он был одиннадцатилетним ребенком, в Афганистан попал его родственник. Рассказывал после, что после такой заварухи вернуться живым и не надеялся. А по возвращении принял сан священника…

Помнить прошлое ради будущего, ценить уроки истории и связь поколений призывали все, кто подходил к микрофону. А ветеран боевых действий в Афганистане Павел Манджеголадзе озвучил боевые потери и поделился планами по увековечиванию памяти воинов-интернационалистов. В завершение — минута молчания, возложение цветов к обелиску и бередящая души песня Розенбаума «Черный тюльпан» — так называли самолет Ан-12, доставлявший из Афганистана на родину тот самый «груз-200″…

Цифры

Более 300 пятигорчан выполняли интернациональный долг в Афганистане, 8 из них геройски погибли.

От первого лица

Наталья Васютина начальник муниципального управления образования:

— В Афганистане воевали мои ровесники. Они призывались в армию в мирное время. Но мы понимали, что ребята идут на войну. Я провожала одноклассников, друзей, мальчишек, живущих со мной на одной улице… Не все они вернулись живыми, кто-то — в составе «груза-200″… Желаю всем, кто остался в строю, крепкого здоровья. Светлая память павшим!

Сурен Хачатуров в Афганистане служил в должности замполита противотанкового дивизиона. Сегодня он методист пятигорского Центра военно-патриотического воспитания молодежи:

— Был на афганской войне с1981 по 1983-й, там встретил возраст Христа, свои 33 года. И вот уже ровно столько же времени пролетело со дня вывода наших войск из Афганистана… Сейчас воспитанники нашего центра — «на удаленке», но когда все войдет в свое русло, мы обязательно проведем для ребят урок мужества. Юнармейцы должны быть в курсе событий, получивших, наконец, адекватную политическую оценку. Остальная молодежь, к сожалению, знает об Афганистане мало или не знает вообще…