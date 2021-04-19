«Между светом и тенью» таится вдохновенье

«Между светом и тенью» — уникальная фотовыставка журналиста, фотографа Елены Брежицкойоткрылась в Центральной городской библиотеке им. М. Горького.

Всего 49 работ представлены на суд зрителей. Как рассказала Елена, в основном это фотографии, сделанные в последние 2-3 года. Многие обрели жизнь на горе Бештау. «Я провела там очень много времени в прошлом году», — поделилась Елена Брежицкая.

В своих работах Елена часто повторяет жанры живописи: натюрморт, пейзаж. Использует и макросъемку.

По словам председателя пятигорского отделения Союза журналистов Ставропольского края Елены Куджевой, результатыработы Елены Брежицкой впечатляют. «Выставка замечательная. Рада, что пятигорчане ее увидят. У Елены на фотографиях мир краше и интереснее, чем его видят многие люди», — отметила Елена Давлетовна и добавила, что эта выставка — начало масштабного проекта, идея которого состоит в том, чтобы знакомить людей с творчеством местных журналистов.