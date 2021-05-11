Международная научная Лермонтовская конференция отмечает 65-летие!

Пятигорск готовится принять участников Международной научной Лермонтовской конференции. Форум стартует 12 мая и соберет литературоведов, лермонтоведов, историков, филологов, сотрудников музеев и библиотек из разных уголков России и зарубежных государств. Кстати, в этом году пятигорская Лермонтовская конференция отмечает свое 65-летие. «М. Ю. Лермонтов в контексте литературы и культуры народов Евразии» — такое название носит конференция в этом году. География участников необычайно широка: Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Саратов, Смоленск, Сочи, Томск, Кострома, Екатеринбург, Кемерово, Нижний Новгород, Ярославль, Светлогорск, Калининград, Ставрополь, Кисловодск, Пятигорск, Нальчик, Карачаевск, Баку (Азербайджан), Тбилиси (Грузия), Гtттинген (Германия), Нагоя (Япония). Будут представлены 20 российских и зарубежных университетов, крупные отечественные библиотечные системы, ведущие музеи страны, исследовательские и культурно-просветительские объединения.

Для участников конференции будет проведена театрализованная экскурсия по музею, организована пресс-конференция с журналистами, а также поездка по лермонтовским местам Пятигорска и Кисловодска. Напомним, история Всероссийской (а теперь – Международной) научной конференции в Пятигорске началась в 1956 году, когда музей «Домик Лермонтова» стал инициатором проведения лермонтовских форумов на Кавказе. В конференциях принимали участие корифеи лермонтоведения – Ираклий Андроников, Виктор Мануйлов, Вано Шадури и др. После перестройки проводить форум перестали. Возродить утраченную традицию, восстановить прерванные связи и наладить новые оказалось непросто, но в 2008-v в Пятигорске вновь собрались ученые и популяризаторы лермонтовского наследия. С тех пор конференция проводится раз в два года. 12-14 мая 2021 г. в Пятигорске участники форума вновь будут открывать правила интеллектуальной игры лермонтовского текста, разгадывать «коды» и «шифры» прозы и поэзии, искать и находить неожиданные смыслы, трактовки и параллели. Торжественное открытие конференции состоится 12 мая в 10:00 в Доме Алябьева (большой зал).