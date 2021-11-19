Международный день студента молодежь Пятигорска отпраздновала на льду

Большой праздник на крытой ледовой арене «Royal Ice» прошел с соблюдением всех мер эпидбезопасности.

Тем не менее, отметить День студента у ребят из разных вузов города получилось ярко, активно, на позитиве и в движении: были конкурсы и эстафеты, танцы и импровизации, а новичкам встать на коньки помогали опытные инструкторы. Вполне возможно, что такой необычный формат студенческого праздника станет в Пятигорске доброй традицией.

— Студенчество – авангард молодежи! Это инициативные и целеустремленные люди, на которых возлагаются особые надежды, — убеждена завотделом по делам молодежи администрации Пятигорска Мария Данилова. – Ребята, дерзайте, творите, создавайте и никогда не останавливайтесь на достигнутом!