Международный профессиональный боксерский турнир планируют провести в Пятигорске

Эту идею обсудили сегодня глава города Дмитрий Ворошилов и Герман Титов, руководитель RCC Boxing Promotions, одной из крупнейших международных спортивных промоутерских компаний в сфере организации и проведения профессиональных боксерских поединков. Активно подключились к работе над проектом два прославленных пятигорских боксера — Давид Айрапетян (бронзовый призер Олимпиады-2012) и Давид Аванесян (действующий чемпион Европы среди боксеров-профессионалов).

— В течение двух дней посмотрим площадки, обсудим условия проведения турнира, — рассказал в своем Инстаграм-аккаунте Дмитрий Ворошилов.