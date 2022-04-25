Международный успех пятигорскгоТЮЗа

Наши – снова лучшие! Театральная студия «Пятигорский ТЮЗ» блестяще прошла отборочный тур Международного фестиваля любительских и народных театров имени Ф.Г. Раневской. В номинации «Театр» ребята стали победителями. Вообще все работы, представленные тюзовцами на суд жюри, завоевали дипломы лауреатов I степени! В номинации «Художественное слово и актерская песня» финалистами стали ЕсенияМасалкина, Ангелина Павлова, Елизавета Сариева, Владимир Микейлов, Сергей Нестяков, Ксения Семитко, Елена Кислицина, Алиса Макарова и Артем Василенко.

— Члены жюри конкурса высоко оценили таланты наших тюзовцев, — отметил в своем Telegram-канале глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. — Впереди большой финал в Москве. Желаю ребятам удачи и, конечно же, победы!