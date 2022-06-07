Международный успех пятигорского ансамбля «Ровесник»

Пятигорский ансамбль «Ровесник» — лауреат I степени Международного конкурса-фестиваля детского и взрослого творчества.

В Волгограде прошел Международный конкурс-фестиваль детского и взрослого творчества «Сансара». Конкурс проводился в 6 номинациях. В номинации «Вокал» за исполнение авторской песни «Малая Родина» диплом лауреата I степени получил Народный вокально-инструментальный ансамбль «Ровесник» сельского Дома культуры ст. Константиновской. Руководитель творческого коллектива — Аркадий Оганесян. Ребятам вручили кубок и сладкий подарок — торт. Затем ансамбль дал часовой концерт на сцене зрительного зала, где проходил фестиваль. Кроме того, ребята побывали на экскурсии по городу-герою Волгограду с посещением Мамаева кургана, дома Павлова, набережной реки Волги.