Межнациональное согласие и дружеская помощь

О развитии Пятигорска, перспективах для молодежи и сохранении межнационального согласия говорили на состоявшимся в администрации города заседании Этнического совета.

Глава окружной столицы Дмитрий Ворошилов, приветствуя собравшихся, особо отметил активную гражданскую позицию представителей национально-культурных объединений и автономий, общественных организаций и религиозных конфессий, которые в сложный для города период карантина и самоизоляции не остались в стороне и помогли нуждающимся пятигорчанам продуктами и добрым словом.

Но и сегодня активисты национальных общин продолжают участвовать в жизни курорта: вместе с сотрудниками правоохранительных органов и администрации отправляются в рейды по соблюдению правил общественной безопасности и сохранению порядка на территории Пятигорска, молодежь национальных общественных организаций задействована в городских

субботниках и других экологических, а также благотворительных акциях.

Тем не менее именно представителям современного поколения сегодня требуется особое внимание. Поскольку за время вынужденных ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, многие отвыкли от существующих правил и норм, позволяющих поддерживать межнациональный и межконфессиональный мир в

городе.

Напомнить об этом, рассказать о традициях Пятигорска, его культурной миссии и особенностях жизни на курорте возможно будет в ходе встреч в образовательных учреждениях столицы, которые планируются в начале сентября. Особенно важен такой диалог для гостей города, ребят, решивших продолжить обучение в средних и высших образовательных учреждениях окружной столицы. Беседы со старшими товарищами, лидерами национальных общественных организаций, пользующихся уважением в молодежной среде, помогут недавним школьникам, а теперь уже студентам, лучше адаптироваться к новым условиям и соблюдать общественные нормы и правила.

В ходе заседания представители национально-культурных объединений и автономий, администрации и Думы, правоохранительных структур, общественных организаций и религиозных конфессий также обсудили с главой города подготовку к празднованию 240-летия со дня основания Пятигорска, совместную работу и способы объединения многонациональной молодежи города.