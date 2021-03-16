Михаил Громаков: «Вектор преступлений изменился»

Человек, ставший жертвой преступления, первым делом звонит в полицию или приходит туда с заявлением. Он обращается за помощью. За каждым раскрытым злодеянием стоит колоссальный труд сотрудников органов внутренних дел. Причем, для расследования даже одного дела, подчас требуется работа нескольких подразделений сразу, а значит – десятков людей. Отдел полиции Пятигорска занял первое место в крае по ведомственной экспертной оценке. И это достижение – результат круглосуточной, кропотливой работы всех сотрудников ведомства. О том, как удалось его добиться и о том, как сегодня проходят трудовые будни полиции столицы СКФО, рассказал начальник ОМВД России по городу Пятигорску полковник полиции Михаил Громаков.

— С чем Вы, в первую очередь, связываете получение отделом такого высокого результата?

— Прежде всего, конечно, с людьми. Любой коллектив можно сравнить с живым организмом, который состоит из множества систем, работающих в единой связке. Руководители всех отделов трудятся с высокой отдачей, что, безусловно, сказывается и на работе их подчиненных. Таким образом, весь коллектив показывает высокие результаты. Личный состав пятигорской полиции сегодня – это сплав молодой энергии и опыта. Старшие коллеги-наставники передают свои знания новому поколению полицейских.

— Расскажите о модернизации технического оснащения ОМВД России по городу Пятигорску.

— Современные достижения, безусловно, помогают нам в нашей оперативно-служебной деятельности. Полиция Пятигорска идет в ногу со временем, а иначе нельзя – ведь преступники тоже умело пользуются всеми достижениями цивилизации. А мы должны быть на шаг-другой впереди. Материально-техническое оснащение хорошее. За прошедший год наш автопарк пополнился на 27 единиц автотранспорта: более мощного, вместительного и комфортабельного, поступило порядка 300 единиц современной оргтехники. Все эти факторы значительно повышают работоспособность отдела.

— Какой сейчас средний возраст сотрудников отдела?

— За последние три года наш штат значительно помолодел. Сегодня средний возраст сотрудников – 25-30 лет. Некомплект снизился с 8 % до 5 %. Это хороший результат. Учитывая сложность принятия на службу сотрудников в прошлом году — Пятигорск был закрыт на карантин, действовали ограничительные меры. Все это мешало потенциальным кандидатам пройти необходимые процедуры для поступления к нам в отдел. Но, тем не менее, в 2020 году мы приняли 120 человек.

Что касается кадровой политики, здесь мы работаем на упреждение: помимо профильных вузов, взаимодействуем с другими образовательными учреждениями, со спортивными школами, секциями. Мы заинтересованы в квалифицированных специалистах, людях, способных справляться с достаточно серьезной нагрузкой, сильных и духом, и хорошо развитых, подтянутых физически. И поэтому прикладываем максимум усилий в подбор достойных, перспективных кадров.

— Что отличает работу полицейских именно в Пятигорске от других городов Ставропольского края?

— Пятигорск хотя и не самый большой город в крае, но является столицей СКФО и курортом. Таким образом он – место притяжения отдыхающих, гостей из соседних городов и регионов. В нашем городе достаточно часто проводятся мероприятия самых различных уровней. Обеспечивать соблюдение закона и правопорядка на территории Пятигорска — наша первостепенная задача. Кроме того, сотрудники полиции регулярно выезжают в командировки в другие города, причем не только Северного Кавказа. Они связаны с поисками тех, кто совершил преступление у нас, и скрылся.

— Как сейчас в Пятигорске функционирует система «Безопасный город»?

— Взаимодействие с городскими властями в этом плане налажено очень четко. Видеокамеры установлены в местах массовых скоплений людей — в парках, скверах, перекрестках, на парковках. При необходимости мы имеем возможность получить информацию, все видеозаписи. Система «Безопасный город» помогает и в раскрытии преступлений, и в выявлении административных правонарушений. В прошлом году камер стало больше, установка новых камер осуществлялась по согласованию с отделом полиции, то есть именно там, где есть в них большая необходимость. Их число, конечно, еще необходимо увеличивать. В этом вопросе тоже есть полное понимание и заинтересованность наших городских властей, ведь безопасность в Пятигорске – наша общая задача.

Цифры: свыше 100 камер в порядка 40 участках Пятигорска входят в систему «Безопасный город».

— Поговорим о статистике. Каких преступлений в Пятигорске стало меньше?

— В 2020 году на 8 % снизилось общее число зарегистрированных преступлений. Корыстно-насильственных (грабежи, вымогательство) стало на 20 % меньше. Совершенных злодеяний против личности — на 50 %. Уменьшилось количество тяжких и особо-тяжких преступлений – на 20 %. Конечно, за этими цифрами стоит огромная работа сотрудников отдела. К примеру, удалось задержать угонщиков из одного из регионов, которые крали машины в Пятигорске. Последним для них стал угон «Лада-Гранта». За неделю этот автомобиль полицейские из Пятигорска нашли в одном из городов. Преступники повесили на нее местные номера и припарковали «отстаиваться» в одном из дворов многоквартирного жилого дома. Порядка десяти дней наши сотрудники совместно с коллегами Главного управления МВД России по Ставропольскому краю вели круглосуточное наблюдение за автомобилем. Когда к машине подошел мужчина и сел в нее, его тут же задержали. При обыске в его доме мы обнаружили запчасти от других ранее угнанных на территории Пятигорска автомобилей. Гражданину не оставалось ничего другого, как сознаться в преступлениях. Кстати, оказалось, что он уже ранее был судим за аналогичные преступления.

— Число каких преступлений увеличилось?

— Вектор преступности в последнее время изменился, и очень значительно. Порядка трети от общего числа всех зарегистрированных преступлений составляют злодеяния в сфере IT-технологий. За прошедший год мы зарегистрировали свыше 900 таких преступлений, тогда как в 2019 году эта цифра была около 450. Проводится большая работа по предупреждению дистанционных краж и мошенничеств. Полицейские распространяют информационные письма, рассказывающие о различных способах мошеннических схем, говорят об уловках, к которым прибегают преступники, на встречах с гражданами, готовят предостерегающие видеоролики, которые размещаются в средствах массовой информации, сети Интернет, в том числе социальных сетях. Сейчас мы намерены размещать листовки в общественном транспорте. Отдел также готовит СМС-рассылку для мессенджеров, которая будет содержать короткие и более действенные лозунги: например – «Перепроверяйте информацию, поступающую по телефону». Ведь длинные тексты не все читают. Наша задача, чтобы, услышав в телефонной трубке слова «Здравствуйте, вас беспокоят из банка…», человек начал проверять поступающую по звонку информацию, а не безоговорочно верил тому, о чем в ней говорится.

Однако, несмотря на огромную ежедневную профилактическую работу, в пятигорскую полицию продолжают поступать заявления от граждан, пострадавших от действий удаленных злоумышленников. Особенно их число увеличилось во время пандемии, когда многие магазины были закрыты и люди стали чаще заказывать товары и услуги в Интернете. Недавно мы установили и задержали гражданина, продававшего на своей странице в социальной сети автозапчасти. Ему переводили деньги со всей России: их он присваивал и ничего покупателям не отправлял. Еще одна предприимчивая пятигорчанка создала группу, где оптом предлагала женщинам покупать детскую одежду недорого. На заманчивое предложение отзывалось много желающих, которые потом не увидели ни своих денег, ни вещей для ребенка. На сегодня уже выявлено порядка десяти эпизодов мошенничества, расследование уголовного дела продолжается.

Врез:

Отдел МВД России по Пятигорску призывает граждан проявлять бдительность при общении с незнакомцами по телефону. Не сообщайте никому номер карты, пин-код, логин и пароль от интернет-банка, а также смс-пароли, приходящие на ваш телефон, какими бы убедительным ни казались предложения, поступающие по этим телефонным звонкам и сообщениям. Заказывайте товары только на проверенных сайтах. По возможности исключите общение по телефону с теми, кто звонит вам с неизвестных номеров, преимущество начинающихся с +7495, +7499, +7920. Перепроверяйте информацию, поступающую от неизвестных вам лиц, даже если они представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов и т.п. Незамедлительно сообщайте сведения о совершенных в отношении вас преступлениях в органы внутренних дел по телефонам 02 или 102 (с мобильного телефона), (8793) 33-10-30.

Еще одна современная беда – это кражи из магазинов. Люди приходят в магазины, под видом покупателей выбирают товары, после чего, рассчитывая, по всей видимости на то, что за ними в этот момент никто не наблюдает, похищают эти товары. Подобные кражи – очень распространенное явление, причем воруют как продукты питания, так и одежду, обувь, мобильные телефоны, другие гаджеты. Система видеонаблюдения, установленная практически во всех торговых учреждениях нашего города, позволяет легко установить как факт кражи, так и лицо, совершившее преступление. Поэтому хочу предостеречь тех, кто имеет такой недобрый умысел – тайное всегда становится явным.

Третье распространенное явление — забывчивость граждан. По рассеянности или невнимательности люди очень часто теряют имущество, например, мобильные телефоны. А для того, чтобы их отыскать, нужно много времени и сил далеко не одного полицейского. Причем, нередко через несколько дней выясняется, что смартфон просто дома упал в диван и там разрядился. Или потерпевшая забыла его у подруги. А все это время шла большая оперативно-розыскная работа. У этих случаев есть и обратная сторона, о которой я хочу сказать отдельно. Не все, кто находит на улице, в транспорте, в магазинах, потерянные телефоны или другое имущество, дают об этом объявления или пытаются найти хозяина. Многие присваивают имущество себе или продают перекупщикам. Знайте, эти действия квалифицируются как кража!

Если вы нашли чужой смартфон, кошелек, сумку, портмоне, сдайте их в отделение полиции или ближайший опорный пункт, либо в какое-то госучреждение. И не поленитесь сообщить об этом в социальных сетях, где публикуют такие находки. Так вы поможете человеку отыскать потерю, и сами не станете соучастником преступления.