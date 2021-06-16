Михаил Мишустин побывал в Пятигорске

С рабочим визитом на Ставрополье побывал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. В Пятигорске он посетил предприятие «Профитэкс», созданное в 2013 году и занимающееся производством фасовочно-упаковочного оборудования для пищевой промышленности. Основной профиль деятельности пятигорского предприятия – производство продукции машиностроения для пищевой промышленности.

«Профитекс» производит следующие виды фасовочно-упаковочного оборудования: линейные четырехрядные фасовочные автоматы, автоматы для фасовки жидких и вязких продуктов в упаковку типа Pure Pack, автоматы для фасовки в полиэтиленовую пленку, вакуумные четырехрядные линейные машины и оборудование для групповой упаковки в Tray-короба, а также линии розлива и этикетировщики для пищевой и химической промышленности.

В 2018–2019 годах «Профитэкс» завершил инвестиционные проекты по разработке и производству асептических линий розлива в ПЭТ-бутылку, асептического автомата розлива в пакеты типа Pure Pak и «Фин-Пак». В 2020 году были проведены работы по проектированию и производству линий розлива для дезинфицирующих средств. Налажено производство фотокаталитических фильтров для обеззараживания воздуха в помещениях и диспенсеров для обработки рук дезинфицирующими средствами.

По материалам сайта Правительства Российской Федерации government.ru