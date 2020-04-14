Минеральная помощь для спецбольницы в Коммунарке

В инфекционную спецбольницу в Коммунарке, ставшую в России центром по лечению инфицированных COVID-19, в качестве благотворительной помощи доставили 20 тонн минеральных лечебно-столовых вод «Ессентуки №4» и «Нарзан», лечебной воды «Ессентуки №17» и питьевой воды «Родные озера». Так один из производителей региона Кавказских Минеральных Вод по инициативе губернатора Владимира Владимирова в рамках благотворительной акции «#доброесЕРдце» решил поддержать пациентов и врачей.

В больнице поблагодарили Ставрополье за вклад в борьбу с коронавирусом — бутилированная вода в индивидуальной упаковке уменьшает риск контактной передачи инфекции.

В компании по производству минеральной воды в свою очередь сообщили, что в нынешних условиях нельзя оставаться в стороне от происходящего в других регионах, а побороть инфекцию можно только общими усилиями.

В координационном центре волонтерского движения на базе партии «Единая Россия», рассказали, что инициатива «#доброесЕРдце», ставшая ответом жителей края на эпидемию коронавируса, с каждым днем становится шире. Все больше к ней присоединяются представители бизнеса, которые чувствуют за собой социальную ответственность и, несмотря на трудное экономическое положение, готовы прийти на помощь людям.

Ранее более 5 тысяч бутылок «Ессентуки №4» и «Ессентуки №17» уже были доставлены в инфекционные больницы края.