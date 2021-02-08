Стремление победить, азарт, радость от забитых голов и горечь от пропущенных, — всю эту гамму эмоций, а также подарки каждому участнику смогли получить школьники столицы СКФО на соревнованиях: в Пятигорске завершились городские финалы в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол — в школу». Соревнования прошли по инициативе Ассоциации мини-футбола России, при поддержке официального партнера АМФР — компании «Спортмастер». Играли на базе СОШ № 31 со спортивным уклоном.

Как рассказал руководитель ГМО учителей физической культуры Пятигорска Андрей Дьяченко, состязались мальчики и девочки в 4 возрастных категориях. В итоге места распределились следующим образом: у юношей 2009-2010 годов рождения победу одержали представители СОШ №31, вторыми стали ребята из СОШ №21, третьими – футболисты СОШ №3. Команды участников 2007-2008 гг. р: 1 место: -СОШ №3; 2 место: — СОШ №5,3 место:- СОШ №29. Сборные 2005-2006 гг.р.: победила команда СОШ №11, за ними футболисты из СОШ №14, замкнула тройку лидеров СОШ №31. У юношей 2003-2004 годов рождения лучшими оказались ребята из СОШ №30. Второе место у команды СОШ №31, а третье заняли участники из СОШ №4

Среди девушек 2009-2010 годов рождения первыми стали футболистки СОШ №29. На второй позиции команда СОШ №31, на третьей — СОШ №21. У спортсменок 2007-2008 годов рождения лучшими оказались девушки СОШ №20. На втором месте СОШ №31, на третьем — СОШ №3 Девушки 2005-2006 годов рождения: 1 место — СОШ №31, 2 место — СОШ №21, 3 место — СОШ №5 и, наконец, среди футболисток 2003-2004 годов рождения первой стала команда СОШ №31. Вторую ступень пьедестала почета заняла СОШ №5, третью — СОШ №14.

После окончания соревнований состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров, в которой приняли участие директор магазина «Спортмастер» в Пятигорске Денис Тетерятников, куратор общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» в регионе Кавказские минеральные Воды Артак Акопджанян и заместитель директора СОШ№31 по спортивной части Евгений Лысенко. В связи с мерами противодействия распространению коронавируса, действующими в регионе, церемония награждения проходила в бесконтактном формате

Цифра: 1 490 426человек приняли участие в проекте «Мини-футбол – в школу!» за 15 лет его существования.

Слово участникам:

Елизавета Щукина, СОШ № 31, лучший игрок финала: «Я решила пойти на футбола потому, что мне нравится этот вид спорта. Причем, я больше люблю в него играть, чем смотреть по телевизору. Футболом я занимаюсь для себя, мне нравится, что у меня получается»

Гарик Айрапетян, СОШ №31, лучший игрок финала: «Мне очень понравилось участвовать в проекте «Мини-футбол – в школу». Тут очень хорошие призы, сильные соперники. Я мечтаю стать футболистом и верю, что эти соревнования помогут мне в этом. Спасибо за призы».