Министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева проведет прием граждан в Пятигорске

Встреча будет проходить в здании администрации города, попасть на прием можно по предварительной записи. Соблюдение масочного режима – обязательно! Чтобы записаться на прием, необходимо: — оставить заявку в директ аккаунта @kultura_5gor, указав свою фамилию, имя, отчество, место работы, контактный телефон, домашний адрес и краткое содержание вопроса. Специалисты свяжутся с Вами и назначат точное время приема. — позвонить по телефону 8 (8793) 33-36-91 или 8 (8793) 33-28-24. Специалист запишет Ваши данные и назначит время приема. В день приема необходимо прийти за 15 минут до назначенного времени. При себе обязательно иметь паспорт и защитную маску.