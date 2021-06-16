Министр строительства и ЖКХ РФ посетил гимназию №11

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин совместно с главой Пятигорска Дмитрием Ворошиловым побывали на объекте реконструкции — гимназии №11. Несмотря на отставание от графика, подрядчик в ближайшее время планирует завершить строительные работы. Параллельно осуществляется сборка школьной мебели и оборудования, завершено оснащение спортзала и пищеблока.

— Обсудили с Иреком Энваровичем перспективы строительства трех новых общеобразовательных школ по 1500 мест. К проектированию одной из них приступаем уже в этом году, — сообщил Дмитрий Ворошилов.

Ирек Файзуллин с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа приняли участие в совещании под руководством председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.