Мир глазами оператора

Люди, чья биография — готовый киносценарий, живут рядом. Сегодня свои юбилейные 75 отмечает телеоператор высшей категории ГТРК «Ставрополье» Николай Аванесян. Общий стаж на ТВ — 57 лет. 53 из них юбиляр отдал краевому телевидению.

27 лет назад вооруженная банда террористов во главе с Шамилем Басаевым захватила буденновскую больницу. Оператор Пятигорской студии телевидения Николай Аванесян получил задание ехать в Буденновск вечером 14 июня, как раз в свой день рождения. Следующим утром их съемочная группа въезжала в город… Журналистов поселили в пожарной части. Рано утром 17 июня они проснулись от грохота и стрельбы.

Он вел съемку с колокольни местной церкви — у больницы шел бой, туда никого не пускали. Позже, когда все стихло, Николаю удалось подойти поближе. Заняв позицию под стенкой, он снимал, как выводили женщин с детьми. Работал и на территории самой больницы. К месту расположения группы «Альфа» проехал в автомобиле «скорой помощи», укрывшись больничными простынями…

На что только не идет профессионал ради стоящего кадра! Еще задолго до эпохи квадрокоптеров основной оператор программы «Житница» Николай Аванесян вел съемку прямо с комбайна. Снимал панораму сельхозполей из открытых дверей «кукурузника». Работал на высоте семь тысяч метров с вертолета в Приэульбрусье. Какая страховка? Главное — отснять необходимый материал, уловить самое важное и при этом сберечь технику! «Я не люблю спокойную работу, люблю динамику, экстремальные ситуации, так я лучше себя чувствую», — признался он как-то коллегам.

Человек, в объективе которого отражается время, заряжает своей энергией окружающих и может дать фору молодым. Опережая делегации высоких гостей, он буквально взлетает со своей телекамерой — а это, между прочим, семь-восемь килограммов — по ступеням каскадной лестницы. Фиксирует самые опасные моменты автомобильных гонок на крутых виражах авторалли. Бежит нога в ногу с участниками марафона. Снимал и первых лиц государства — и вице-премьера Дмитрия Медведева, и самого Президента РФ Владимира Путина во время его рабочего визита в регион. Видел через свой объектив и Эмира Кустурицу, и Катрин Денев, и многих других звезд мирового уровня. И — завидуйте фанаты! — именно ему принадлежат кадры знаменитого интервью тележурналиста Валерия Перевозчикова с Владимиром Высоцким. По стечению обстоятельств, сохранился лишь финальный фрагмент съемки. Но и он остается бесценным свидетельством пребывания всенародно любимого актера и поэта в Пятигорске…

Кажется, сама судьба привела Николая на телевидение… Сразу после школы в 1965-м поступил в нефтяной институт им. Губкина в Красноводске (Средняя Азия). Учеба на вечернем отделении предполагала наличие справки с работы. По профилю ничего не нашлось. Так как с фотоаппаратом «дружил» с юных лет, согласился на предложение поработать ассистентом оператора на местном ТВ. До сих пор помнит свой первый черно-белый репортаж, отснятый на стройке… В творческий процесс втянулся с первых шагов. И когда пришло время делать выбор, стать нефтяником или пойти на телевидение, он уже не сомневался. Перевелся на заочное отделение знаменитого ЛИКИ в Ленинграде. В марте 1969-го впервые пересек проходную Пятигорской студии телевидения. А в павильоне телестудии оказался в ноябре 1970-го. Концерты, спектакли, интервью с героями труда и спорта, космонавтами, артистами, писателями, политиками тогда шли вживую. Ответственность колоссальная. Делали программы, снимали документальные фильмы. Люди буквально горели на работе… Да и в наши дни профессия, связанная с телевидением, времени суток не знает. Разного рода ЧП, пожары, наводнения — съемочная группа должна оказаться на месте событий в любое время дня и ночи. И именно от мастерства оператора, ракурса съемки или угла объектива зависят не только качество картинки на экране, но и весь результат коллективного труда журналиста, редактора, монтажера…

А дома у него крепкие, надежные тылы. Старенькая мама, которую он окружает теплом и заботой. Много преданных друзей. И огромная аудитория телезрителей, которые без малого шесть десятков лет видят окружающий мир глазами оператора Николая Аванесяна… Так держать, дорогой юбиляр! С днем рождения!