Мир, труд, май – в Пятигорске

Май 2, 2022 Главные новости, Культура, Пятигорская Правда 0 218

Несмотря на пасмурное небо и ощутимую прохладу, майское настроение постепенно заполняет все общественные пространства города-курорта.

 

В парках и скверах звучит живая музыка, начинают работать городские фонтаны, а в «Цветнике» праздничный первомайский концерт сегодня продлился до позднего вечера. Большая концертная программа «Первомайский «Цветник» собрала лучшие танцевальные и вокальные коллективы Пятигорска. Стартовал концерт в шесть часов вечера, в это же время в Нагорном парке зрителей и слушателей приветствовал народный ансамбль «Терек», а в сквере Л.Н.Толстого начал играть джазовый коллектив «Золотой саксофон».

 

Продолжатся музыкальные выходные и в ближайшие два дня – конечно, с учетом корректив, которые может внести погода.

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