«Мишка» переселится в Лазаревский сквер

Скульптуру, полюбившуюся жителям и гостям города, почистят и отреставрируют. В социальных сетях была опубликована запись о скульптуре «Мишка» из Емануелевского парка, которую посетители к своему удивлению обнаружили не на привычном месте. Новость взволновала и огорчила пятигорчан. В комментариях жители города делились воспоминаниями и детскими трогательными фото с любимым «Мишкой», рассказывали, как весной в его лукошко приносили цветы. Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов отреагировал незамедлительно:- Мною было дано поручение перенести сломанную малую архитектурную форму «Медведь» из Емануелевского парка в Лазаревский сквер, чтобы не дать возможность вандалам уничтожить скульптуру окончательно. «Мишку» починят, почистят, и он обретет новую «прописку» и вторую жизнь в обновленном Лазаревском сквере.