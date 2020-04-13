Многодетная семья скоро справит новоселье

Двухэтажный жилой дом площадью 154 м2 с гаражом и земельным участком передадут по договору социального найма семье Рагузиных из Пятигорска, в которой подрастают шестеро детей. Оформлением права собственности на дом сейчас занимаются специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, сообщает пресс-служба ведомства.

— Эта семья – первая в краевом списке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Средства на покупку просторного дома для них

выделили из краевого бюджета, — рассказал министр ЖКХ СК Роман Марченко. – Это редкий случай в нашей практике, что такая большая семья получаетжилье по договору соцнайма. Здорово, что у детей будет теперь не толькобольшой дом, но и просторный двор для игр – более 400 м2.

Напомним, в прошлом году по поручению губернатора СК Владимира Владимирова 56 квартир в «Военном городке», переданные Ставрополью Министерством обороны РФ, были отремонтированы за счет краевого бюджета ираспределены по договорам социального найма между семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий и стоящими на учете в администрацииСтаврополя. Кроме того, в 2019 году новоселье смогли справить две многодетные семьи из Железноводска и Пятигорска. Средства на покупку жилья дляних были выделены из краевого бюджета.

Напомним, в соответствии с краевым законодательством на жилье по договору соцнайма могут рассчитывать многодетные родители, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, реабилитированные лица, а также инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалиды боевых действий, ветераны боевых действий, члены их семей, вставшие на учет после 1 января

2005 года.