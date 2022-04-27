Многонациональный Пятигорск — Zа наших!

Пятигорский Дом национальных культур, совместно с администрацией столицы СКФО, представителями национально-культурных объединений и студентами города принял участие во Всероссийской акции «КавкаZ Zа наших».

Свыше 50 человек выстроились на ступеньках ниже мемориала Огонь Вечной Славы в форме буквы Z .

— Мы наследники той Великой Победы, которую ковал многонациональный народ, — отметила председатель Дома национальных культур Юлия Мальцева. — И сегодня мы, как и в те годы, стоим рядом, плечом к плечу. Чтобы сохранить память о подвиге наших дедов и прадедов, не дать исказить историю, и передать правду нашим потомкам.

В мероприятии приняли участие все 17 национально-культурных объединений столицы СКФО. В многонациональной семье Пятигорска нет конфронтаций, здесь живет мирный народ.

Слово участнику:

Хадича Мурсукаева председатель татарской общины Пятигорска «Дуслык»: «Мы пришли поддержать акцию. Мы все за дружбу и мир. Хотим, чтобы наши дети и внуки жили под мирным небом».