Мобильные прививочные пункты работают в Пятигорске

Прививочная компания в Пятигорске набирает обороты. Желающих вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции становится все больше. Поэтому в столице СКФО работают мобильные прививочные пункты. Многие предприятия разворачивают таковые прямо на своей территории, чтобы обеспечить сотрудникам максимально быстро и комфортно, практически без отрыва от работы, сделать прививку.

В передовиках санаторий «Пятигорский нарзан». Здесь уже привито свыше 90 % коллектива. Недавно здравницу вновь посетила выездная бригада. Как рассказала заведующая отделением медицинской профилактики пятигорской городской клинической больницы № 2 Раиса Власовец, сегодня прививаются порядка 70 человек: 22 первично, 5и около 50 — вторично. Сначала каждый из них проходит консультацию врача, чтобы выявить наличие возможных противопоказаний, если таковые имеются. Вакцина подбирается в соответствии со здоровьем человека. В наличие имеются все три.

По словам сотрудницы санатория «Пятигорский нарзан» Марии Ендовицкой, она еще не болела коронавирусом и хочет себя обезопасить. «Вакцинация просто необходима. Сегодня я получаю уже второй комплект Спутник V. Очень удобно, что можно сделать прививку прямо здесь. Спасибо за заботу нашему генеральному директору Татьяне Арсентьеве Чумаковой».

Не отстают от прививочной кампании и крупные сетевые магазины. Среди них – «Магнит». Выездная бригада посетила один из филиалов.

— «Магнит» ответственно относится к мерам по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, — подчеркнула начальник отдела по работе с персоналом Пятигорского филиала сети магазинов «Магнит» Инна Тетерятникова. – Организован мобильный пункт вакцинации. Мы очень благодарны за сотрудничество городской поликлинике № 1. Порядка 70 человек привьются сегодня, и еще столько же в пятницу. Работают 2 отдельных кабинета. В одном сотрудников осматривает врач, во втором проходит сам процесс вакцинации. Те, кто сегодня получат медотвод по состоянию здоровья, смогут пройти процедуру тогда, когда будут готовы. Ведь мы заботимся, как о наших работниках, так и о покупателях. К тому же сейчас в регионе большой наплыв отдыхающих, отдавших предпочтение внутреннему туризму. Эта акция сегодня проходит у нас впервые. Мы каждый день ведем учет привитых сотрудников. Это добровольно. Люди соглашаются охотно, так как чувствуют свою ответственность перед самими собой, семьей, коллективом и покупателями. На сегодняшний день всего привито порядка 70 % коллектива сети «Магнит».

Пятигорский филиал сети магазинов «Магнит» — это 168 магазинов «Магнит», 90 магазинов «Магнит-косметик» и 9 гипермаркетов на Ставрополье и в КЧР.

— Я еще не болел ковидом, поэтому хочу обезопасить себя сразу, — рассказал продавец магазина «Магнит» Алибеков Магомед. — Очень удобно, что не нужно идти в поликлинику, стоять в очереди, ждать вакцину, а есть возможность сделать прививку здесь.

По просьбам жителей Пятигорска выездные бригады могут направляться в те или иные районы города, а также на предприятия.