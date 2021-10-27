В Отделе МВД России по Пятигорску состоялся отборочный этап ежегодного Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции», приуроченного ко Дню сотрудника органов внутренних дел. В творческом мероприятии приняли участие дети сотрудников отдела органов внутренних дел города-курорта в возрасте от 6 до 14 лет.

Основной целью мероприятия явилось повышение престижа службы в полиции и формирование позитивного общественного мнения о деятельности полиции.

Для участия в конкурсе поступило двадцать детских рисунков. Работы выполнены в различных техниках – цветными карандашами, фломастерами, мелками.

Победителями конкурса стали: Цатурян Римма, Пятенко Анастасия; Сухень Екатерина и Степанов Дмитрий.

Ребята, занявшие призовые места будут награждены почетными грамотами и призами.