Молодежь ликвидирует надписи о продаже наркотиков

На днях ребята уничтожили более двухсот надписей о продаже наркотиков в Пятигорске.

Совместный рейд по выявлению и уничтожению надписей с информацией, рекламирующей покупку, употребление и распространение наркотических средств, провели пятигорский городской волонтерский отряд и Отдел по делам молодежи администрации Пятигорска при поддержке городской Антинаркотической комиссии.

Местом проверки стал микрорайон Белая ромашка. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе в ходе рейда активисты соблюдали все меры предосторожности (дистанция, специальные средства защиты). Выявлено и закрашено более 200 надписей на стенах подъездов многоэтажных домов и гаражах.

— Подобные рейды проводятся не реже раза в квартал. В планах охватить максимальное количество микрорайонов города. Помимо этого ведется активная работа в социальных сетях. Большинство мероприятий, направленных на профилактику негативных явлений среди молодежи, проходят в онлайн формате, — отметила специалист отдела по делам молодежи администрации Пятигорска Наталья Кошель.