Молодежь убирает Некрополь

Молодежь Пятигорской епархии помогла волонтерам в уборке территории Некрополя. Неравнодушные пятигорчане помогают молодым активистам в уборке Некрополя. Накануне на территории Некрополя — самого старого кладбища на КМВ — прошел очередной субботник. Напомним, участники проекта @pyatigorsk.nekropol продолжают наводить порядок на территории «музея под открытым небом»: очищают от сухостоя, бурелома и бытового мусора, приводят в надлежащее состояние места захоронений.

По благословению архиепископа Феофилакта 20 активистов Молодежного отдела Пятигорской епархии приняли участие в субботнике и помогли волонтерам. Побывал на территории Некрополя и руководитель Молодежного отдела Епархии иерей Илия Яковенко, который передал для тружеников перчатки, воду и угощения, а также обсудил детали дальнейшего взаимодействия.