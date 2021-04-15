Молодежь учится выбирать

В Пятигорском государственном университете стартовал финал Всероссийского конкурса молодежных электоральных проектов «Учимся выбирать».

На торжественное открытие финала конкурса прибыли почетные гости: представители Центральной и региональной избирательных комиссий, Общественной палаты РФ, эксперты в области избирательного права, преподавательское сообщество, журналисты.

Итак,67 заявок из большинства регионов России подали участники. К экспертной проверке были допущены всего около 40 из них. В финал вышли 20 лучших.

Как отметил член Центральной избирательной комиссии РФ Андрей Шутов, в конкурсе есть здоровая конкуренция, оценивать работы будут профессионалы, которые работают в разных регионах страны, в том числе и в Москве. Итоги будут подведены 17 апреля.