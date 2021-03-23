Молодежный центр открывает двери

В Пятигорске гостей встречает новый молодежный центр. Молодежная площадка, самая комфортная по условиям в Ставропольском крае, открылась на улице Университетской. Ознакомиться с центром, который будет объединять инициативную молодежь, и пообщаться с ребятами, которым предстоит здесь работать, приехали руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, помощник полномочного представителя Президента РФ в СКФО Сергей Стариков, и.о. заместителя председателя Правительства Ставропольского края Игорь Бабкин, глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, и депутат городской Думы Юрий Капитонов.

Новый молодежный центр — это не только комфортные рабочие места для сотрудников, реализующих молодежную политику, но и общий зал для проведения любых молодежных мероприятий, свободная площадка для волонтеров и активных молодых людей, готовых развивать родной город. Здесь не только яркая атмосфера, но и комфортные бытовые условия. На территории центра оборудованы кухня, туалетные комнаты, гардероб. Молодежь поблагодарила за поддержку и внимание губернатора Ставрополья Владимира Владимирова и главу Пятигорска Дмитрия Ворошилова, отметили ребята и личный вклад депутата Юрия Капитонова в создание центра. Центр расположен по адресу: город Пятигорск, улица Университетская, 32а, 2 этаж. Здесь ждут всех, кто готов поделиться яркими и полезными идеями — всех, кто хочет на практике, а не на словах развивать молодежную политику в Пятигорске.