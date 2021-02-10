Молодые активисты Пятигорска получили удостоверения

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов вручил удостоверения членам Молодежной общественной палаты. В зале заседаний администрации г. Пятигорска состоялась встреча членов Молодежной общественной палаты V созыва с главой города Пятигорска Д. Ю. Ворошиловым. Глава лично поприветствовал ребят, вручил им удостоверения, в открытом диалоге обсудил планы Молодежной палаты и нацелил на плодотворную и результативную работу во благо родного города.

— У ребят есть интересные проекты в спорте, волонтерском движении, предпринимательской деятельности, законотворчестве, в пространственном развитии города. Основная задача — максимальное вовлечение молодежи в работу по развитию Пятигорска, — отметил Дмитрий Ворошилов.