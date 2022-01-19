Мораторий на использование QR-кодов продлен на Ставрополье до 1 февраля

Решение принято на координационном совете по противодействию коронавирусной инфекции.

В Ставропольском крае фиксируется ожидаемый после новогодних праздников рост заражаемости коронавирусом, все больше выявляется случаев заболевания штаммом «омикрон». Тем не менее, ситуация в регионе контролируема. Об этом глава края Владимир Владимиров в среду, 19 января, сообщил на своей странице в Instagram.

«Несмотря на рост заболеваемости, госпитализация пациентам требуется значительно реже, чем было при штамме «дельта». Для оказания медицинской помощи в крае есть все необходимое. В связи с этим приняли решение продлить до 1 февраля введенный в прошлом месяце мораторий на использование QR-кодов», — отметил глава региона.

На Ставрополье создан резерв лекарственных препаратов, решен вопрос с поставками кислорода, подготовлен запас средств индивидуальной защиты. При необходимости медицинские учреждения готовы развернуть дополнительно 1,5 тысячи коек для пациентов с коронавирусом.

Ранее губернатор Владимир Владимиров сообщил, что в Ставропольском крае в минувший вторник от COVID-19 вылечились 940 человек. Общее количество выздоровлений с начала эпидпериода превысило 113 тысяч.