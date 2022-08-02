Морская душа Пятигорска

В Пятигорске отметили День военно-морского флота. У озера в Парке Кирова собрались ветераны военных флотов, офицеры и моряки, а также будущие «морские волки». А традицию эту много лет назад заложила региональная общественная организация КМВ «Морское Собрание»

Моря в нашем городе, как известно, нет, но люди, отдавшие годы жизни российскому флоту, живут и здравствуют. В их числе — председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Пятигорска Николай Лега. В этот день, как и все остальные моряки, он надевает наглаженную военную форму и отправляется на торжественное построение в Парк Кирова. Здесь, на берегу озера, под торжественную мелодию Российского Гимна поднимается Андреевский флаг, звучат официальные речи, не обходится и без бога морей Нептуна, перетягивания канатов и других веселых конкурсов. Праздничный день украшают своими выступлениями пятигорские таланты. В этом году это были артисты ГДК №1 и детских школ искусств. Свое выступление в Цветнике накануне праздника посвятили военным морякам и профессионалы — эстрадный оркестр «Машук-бэнд». Свой профессиональный праздник — День ВМФ — военные моряки Пятигорска, как всегда, отметили торжественно и достойно…

Краткое досье

Николай Лега после школы поступил в Калининградское высшее военно-морское училище. Окончил его по специальности «Корабельные зенитные управляемые ракеты и артиллерийское вооружение» с присвоенной квалификацией «инженер-электромеханик». Служил на Краснознаменном Тихоокеанском флоте, участвовал в боевых действиях на территории Республики Сирия. Награжден государственными наградами. Службу завершил в воинском звании капитана 2 ранга.

Тем временем

В своем Телеграм-канале поздравил военных моряков и глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов: «У моряка нет трудного или легкого пути, есть только один путь — славный», — процитировал он слова русского флотоводца, адмирала Павла Нахимова. — История нашей страны, великой морской державы, хранит память о подвигах многих поколений моряков. Мы гордимся теми, кто свято чтит флотские традиции мужества и отваги, стойкости и верности долгу и Родине. Всем, чья судьба связана с Военно-морским флотом, я искренне желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия!