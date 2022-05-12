Мошенничество в банке

На Ставрополье перед судом предстанет бывшая работница банка, обвиняемая в мошенничестве

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частями третьей и четвертой статьи 159 и частью второй статьи 174.1 УК РФ.

«В совершении 82 эпизодов мошенничества обвиняется 26-летняя жительница Изобильненского городского округа. Ее незаконная деятельность была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого Главка.

Следствием установлено, что злоумышленница, занимая должность эксперта клиентского центра в филиале одного из финансовых учреждений, используя служебное положение, путем обмана в общей сложности похитила у граждан около 62 миллионов рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Зная об имеющихся сберегательных счетах клиентов в центральном офисе финансово-кредитного учреждения, она предлагала потерпевшим открыть вклады и перевести на них сбережения. Для придания видимости законности своих действий она изготавливала и передавала гражданам фиктивные документы.

В рамках следственных действий установлено, что обвиняемая не вносила на счета потерпевших полученные от них суммы. Кроме того, имея доступ к программе по обслуживанию и управлению банковскими счетами клиентов, она обналичивала их денежные средства с помощью банкоматов.

«В ходе следствия также подтвердилось, что обвиняемая легализовывала денежные средства, добытые преступным путем. Она разработала схему совершения сделок, маскирующую связь легализуемых денег с незаконным источником их происхождения. По договорам купли-продажи она приобрела недвижимое имущество, которое в последующем перепродала. Таким образом ей удалось придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами на общую сумму свыше 2,2 миллиона рублей.

Следователем осуществлен весь спектр процессуальных действий, проведены почерковедческие экспертизы по поддельным документам об открытии вкладов и финансово-экономическое исследование. Собрана достаточная доказательная база, подтверждающая противоправную деятельность обвиняемой», — уточнила Ирина Волк.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.