Полицейские городского отдела внутренних дел совместно с представителями администрации и казачества Пятигорска провели акцию «Мошенничеству нет!» на территории одного из рынков.

В рамках акции в маршрутных такси организаторы с разрешения водителей расклеили профилактические памятки по предупреждению мошеннических действий в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

Полицейские рассказали гостям и жителям города-курорта о том, как не попасться на уловки мошенников и обезопасить себя и своих близких. Стражи правопорядка разъяснили, как необходимо себя вести при общении с незнакомцами и напомнили о недопустимости передачи своих персональных данных и кодов из СМС-сообщений посторонним лицам.

В ходе акции участники мероприятия раздали гражданам листовки с актуальной информацией о самых распространенных видах мошенничества и контактными номерами телефонов, по которым следует звонить, если они стали свидетелем или очевидцем противоправных деяний.