Мошенник в облике главбуха

Следственным отделом по Пятигорску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного бухгалтера одного из медицинских учреждений, действующих на территории города. Он обвиняется в совершении 22 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 (мошенничество) и ч. 1 ст. 292 (служебный подлог) УК РФ.

Следствием установлено, что с февраля 2011 по ноябрь 2012 года обвиняемый неоднократно совершал хищения денежных средств путем изготовления подложных платежных поручений и зачислял на свой банковский счет и счет подчиненной вымышленные надбавки, отпускные и премиальные других сотрудников диспансера. Общая сумма полученных обманным путем денежных средств составила более 9 миллионов рублей.

Магия цифр, по-видимому, позволила обвиняемому скрываться от следствия за пределами края именно девять лет. Однако Пятигорск поманил вновь, и здесь бухгалтер попал в железные объятья стражей правопорядка. Следователем СК России собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Бухгалтер, оказывавшая содействие обвиняемому в хищении денежных средств, ранее была признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве), с назначением наказания в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима.