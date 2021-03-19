Мост дружбы соединил Пятигорск и Симферополь

В Пятигорске говорили о воссоединение Крыма с Россией. Круглый стол «Дружный народ – крепкая держава» прошел в Центральной библиотеке им. М. Горького. Спикерами выступили представители национально-культурных объединений города. Общение с представителями ГБУ Республики Крым «Дома дружбы народов» г. Симферополя прошло в формате телемоста. Участники встречи оценили масштабные преобразования в Крыму, коснулись социальных и политических вопросов, обсудили культурные и исторические связи, а также планы на будущее. Особый акцент был сделан на точки пересечения и обмен опытом работы в сфере гармонизации межнациональных отношений. Было отмечено, что после окончания пандемии, участники телемоста обязательно проведут еще одну встречу, но уже личную. Пятигорчане ждут коллег из Симферополя и обещают продемонстрировать настоящее кавказское гостеприимство.