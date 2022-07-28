Мотоциклист, соблюдай безопасность!

В связи с наступлением благоприятных погодных условий, явившихся следствием появления на автомобильных дорогах края водителей, управляющих мототранспортными средствами, а также участившимися случаями дорожно-транспортных происшествий с их участием в период с 27 по 31 июля 2022 года проходит профилактические мероприятия под условным наименованием «Скутер мотоциклист».

Руководство ОБ ДПС ГИБДД Пятигорска напоминают водителям, что при ДТП наиболее подвержены травмам локти, ключицы, голова, колени. Для защиты тела и конечностей служат специальные средства: шлем, перчатки, наколенники, налокотники, панцирь, комбинезоны (полная защита всего тела).

Если вы используете в качестве передвижения мотоцикл или скутер не забудьте о современной защите. Ваша поездка станет более безопасной, и в случае непредвиденной и экстремальной ситуации поможет сохранить жизнь и здоровье.

О принятом решении, просим проинформировать ОБ ДПС ГИБДД г. Пятигорска ГУ МВД России по Ставропольскому краю по адресу rbogadurov [email protected]