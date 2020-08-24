МРТ для Инфекционной больницы Пятигорска

Современный аппарат будет использоваться для диагностирования коронавирусной инфекции. Новое оборудование, общей стоимостью около 50 миллионов рублей, располагается в отдельно стоящем здании на территории больницы.

Предварительно для томографа был построен специальный модуль. С рабочим визитом в больнице побывал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

— С марта этого года мы ведем работу по оснащению медучреждений края всем необходимым для противодействия коронавирусу – начиная от средств защиты и заканчивая специализированными койками и аппаратами ИВЛ, — отметил глава региона. — На особом месте здесь работа по повышению доступности томографии. Это ответ на запрос врачей, которым необходимы инструменты для оперативного и качественного диагностирования болезни. Уверен, это поможет лучше защищать жизнь и здоровье наших земляков.

Поступивший в больницу томограф предназначен для создания двух- и трехмерных томографических (послойных) рентгенологических изображений под множеством определенных углов относительно расположения тела человека. Это один из основных методов исследования, подтверждающих или исключающих наличие у больных вирусной пневмонии, в том числе вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как рассказал главврач Пятигорской инфекционной больницы Сергей Лысенко, ранее обследования с подозрением на COVID-19 проводились с использованием только рентген-технологии. Установка томографа поможет значительно повысить эффективность этой работы. Монтаж томографа планируется завершить до начала осени.

С министром здравоохранения края Владимиром Колесниковым, главой Пятигорска Дмитрием Ворошиловым и руководством медучреждения губернатор обсудил пути дальнейшего развития системы помощи больным с COVID-19 на базе Пятигорской инфекционной больницы.