Мудрость, актуальная сквозь века

В любое время в каждой национальности, прежде всего, существуют истины, объединяющие людей общечеловеческие ценности. Поэтому тех, кто старается говорить в своем творчестве на языке единства, помнят и чтят спустя века. В Пятигорске прошел грандиозный концерт, посвященный 650-летию выдающегося азербайджанского мыслителя Насими.

Вечер состоялся в городском Доме культуры № 1. Живой звук, яркие и красочные образы, зажигательные танцы — своим выступлением гостей встречи порадовали настоящие звезды: участник международных фестивалей — азербайджанский ансамбль «Ширван», народный артист Азербайджана Самир Джафаров и ансамбль народных танцев «Новруз».

Конечно, на мероприятии звучали и строки из произведений самого Сейида Имадеддина Насими. Великий мыслитель творил на азербайджанском, арабском и персидском языках. Еще он был известен как поэт-мистик и философ. В своих стихах и поэмах мыслитель воспевал величие человека, любовь к миру и свободу личности. До сих пор его почитают как основоположника азербайджанского литературного языка и как первого национального поэта.

— Важно то, что азербайджанская община стремится сохранить свою культуру. Мы работаем в том ключе, чтобы всегда знакомиться с особенностями, литературой, историей народов, которые живут на территории нашего города. Чем лучше мы друг друга знаем, тем крепче будет наша дружба. Азербайджанская община — одна из крупнейших в городе, и всегда принимает активное участие в жизни столицы СКФО, — отметила Людмила Похилько, председатель Думы столицы СКФО.

Как рассказал Тахмасиб Зейналов, заместитель председателя СРОО «Азербайджанская национальная община «Араз», по инициативе председателя Государтсвенного комитета Азербайджана по работе с диаспорами Фуада Мурадова, сюда приехали именитые музыканты, он очень помог. Концерт также был организован силами управления культуры администрации Пятигорска.