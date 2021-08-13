Мусоросортировочный комплекс на заводе в Пятигорске начал работу в тестовом режиме

Сортировочная станция ТКО, оснащенная высокотехнологичным отечественным оборудованием ГК «Мегалион» (г.Тверь), проходит обкатку на территории Пятигорского теплоэнергетического комплекса. Как пояснили специалисты регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ООО «ЖКХ»), в настоящее время параллельно с процессом согласования документации завершается пусконаладка оборудования, сортировочная линия запущена в тестовом режиме. После выхода на проектную мощность она сможет принимать порядка 300 тысяч тонн ТКО в год от всего курортного региона КМВ и извлекать из отходов сырье для переработки. Каждый час через сортировку будет проходить 15 тонн мусора. Состав оборудования: более 10 конвейеров для подачи и сортировки ТКО, оборудование для вскрытия пакетов, роторный и магнитный сепараторы, прокалыватель пэт-тары (мобильный модуль), 2 климатические сортировочные кабины (имеют приточно-вытяжную вентиляцию, отопление и освещение над сортировочным конвейером), прессующее оборудование для брикетирования отдельных фракций, автоматизированная система управления (сенсорная панель, световая и звуковая сигнализация режимов работы, шкаф управления). Задача комплекса – принять весь поток отходов, который раньше шел на захоронение и сжигание, и вернуть в оборот ценные компоненты для переработки. Отбираемые фракции: стекло, алюминий, жесть, пэт, полиэтиленовые емкости, пленка, картон, бумага. В перспективе — развитие комплекса: внедрение нового оборудования и технологий, рост мощностей, увеличение количества извлекаемых для переработки фракций. Кроме того, цифровой системе управления комплексом предстоит интеграция с Единым центром управления регионального оператора — для осуществления дистанционного контроля над всеми процессами и этапами сортировки.